Полный разбор предложения по членам.( Его заросли были такими частыми,что пробрат??ся сквозь них нельзя.)

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Полный разбор предложения по членам.( Его заросли были такими частыми,что пробрат??ся сквозь них нельзя.)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заросли были - главная основа. Заросли - подлежащее, были - сказуемое Заросли (чьи?) его - определение Были (какими?) такими частыми - определение Такими (какими?) что пробраться сквозь них нельзя - определение Пробраться нельзя - сказуемое Сквозь них - обстоятельство 
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