Каковы юридические свойства конституции?

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В зарубежной науке конституционного права концепция, в соответствии с которой проводится различие между учредительной властью и властью учрежденной, представлена достаточно широко. А в Германии она получила и прямое выражение в самой конституции. В ее преамбуле сказано: «...Немецкий народ в силу своей учредительной власти дал себе настоящий Основной закон». Учредительная природа конституции проявляется и в том, что ее предписания выступают в качестве первоосновы, являются первичными. Это означает, что для установления положений конституции не существует никаких правовых ограничений. Не может быть такой правовой нормы, которая не могла бы быть включена в конституцию по признаку того, что она не соответствует какому-либо правовому акту данного государства. Так, законы в Российской Федерации немогут противоречить ее Конституции. Указы Президента Российской Федерации не должны противоречить Конституции и федеральным законам, постановления Правительства не могут противоречить Конституции, федеральным законам, указам Президента. У Конституции Российской Федерации нет такого юридического «потолка». Разумеется, из этого не следует вывод о том, что содержание конституционных установлений определяется произвольно, что в конституцию могут быть включены любые нормы. На процесс выработки конституции воздействуют широкая система экономических, политических, внешнеполитических, международно-правовых, социальных, исторических факторов, сила традиций, преемственность конституционного развития страны и др. 3. Важной чергой, характеризующей конституцию, является особьй предмет конституционного регулирования, т.е. специфика того слоя общественных отношений, которые она регулирует и закрепляет. Конституционное воздействие отличается всеохватывающим характером, чего не имеет никакой другой нормативный правовой акт. Конституция затрагивает все сферы жизни общества – политическуо, экономическую, социальную, духовную и другие, регулируя в этих сферах базовые, фундаментальные основы общественных отношений. 4. Конституцию отличают и особые юридические свойства. Они производны от перечисленных выше сущностных черт конституции и выражаются: в верховенстве конституции; в ее высшей юридической силе ; в ее роли как ядра правовой системы государства и системы права; в особой охране конституции; в особом порядке принятия и пересмотра Конституции, внесение в нее поправок. Эти юридические свойства последовательно отражены в Конституции Российской Федерации 1993 года. 1. В ней впервые в истории страны получил закрепление принципверховенства Конституции Российской Федерации. Ни в одной из прежних конституций России такого положения не содержалось. Не закреплялось верховенство и Конституции СССР. Установление в ч. 2 ст. 4 Конституции 1993 года принципа ее верховенства на всей территории России означает прежде всего утверждение в нашей стране конституционного строя, стремление к созданию правового государства. В признании верховенства Конституции заложена не свойственная прежним, советским конституциям идея подчинения государства конституции, праву. Верховенство российской Конституции означает также, что с ее принципами, нормами, заложенными в ней концепциями должна сообразовываться деятельность всех государственных, общественных структур, граждан во всех сферах жизни. Конституция выступает как бы доминантой всего общественного развития. В принципе верховенства Конституции Российской Федерации отражается и федеративный характер нашего государства. Верховенство федеральной Конституции утверждается на всей территории России, в том числе в республиках, которые тоже имеют свои конституции. На принципе верховенства Конституции Российской Федерации основано положение о соответствии конституций республик Конституции России. 2. В ст. 15 Конституции Российской Федерации закрепляется, что Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории России. Это юридическое свойство Конституции имеет иное содержание, чем принцип ее верховенства. Высшая юридическая сила Конституции означает не только то, что законы и иные нормативные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции России, но и , то, что органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации. 3. Конституция 1993 года являетсяядром правовой системы России.Принципы и положения Конституции играют направляющую роль для всей системы права и системы законодательства 4. К юридическим свойствам Конституции Российской Федерации относится ее особая охрана, в которой задействована вся система органов государственной власти, осуществляющих эту охрану в различных формах