Каковы юридические свойства конституции?

Обществознание
Каковы юридические свойства конституции?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В зарубежной науке конституционного права концепция, в соответствии с которой проводится различие между учредительной властью и властью учрежденной, представлена достаточно широко. А в Германии она получила и прямое выражение в самой конституции. В ее преамбуле сказано: «...Немецкий народ в силу своей учредительной власти дал себе настоящий Основной закон». Учредительная природа конституции проявляется и в том, что ее предписания выступают в качестве первоосновы, являются первичными. Это означает, что для установления положений конституции не существует никаких правовых ограничений. Не может быть такой правовой нормы, которая не могла бы быть включена в конституцию по признаку того, что она не соответствует какому-либо правовому акту данного государства. Так, законы в Российской Федерации немогут противоречить ее Конституции. Указы Президента Российской Федерации не должны противоречить Конституции и федеральным законам, постановления Правительства не могут противоречить Конституции, федеральным законам, указам Президента. У Конституции Российской Федерации нет такого юридического «потолка». Разумеется, из этого не следует вывод о том, что содержание конституционных установлений определяется произвольно, что в конституцию могут быть включены любые нормы. На процесс выработки конституции воздействуют широкая система экономических, политических, внешнеполитических, международно-правовых, социальных, исторических факторов, сила традиций, преемственность конституционного развития страны и др. 3. Важной чергой, характеризующей конституцию, является особьй предмет конституционного регулирования, т.е. специфика того слоя общественных отношений, которые она регулирует и закрепляет. Конституционное воздействие отличается всеохватывающим характером, чего не имеет никакой другой нормативный правовой акт. Конституция затрагивает все сферы жизни общества – политическуо, экономическую, социальную, духовную и другие, регулируя в этих сферах базовые, фундаментальные основы общественных отношений. 4. Конституцию отличают и особые юридические свойства. Они производны от перечисленных выше сущностных черт конституции и выражаются: в верховенстве конституции; в ее высшей юридической силе ; в ее роли как ядра правовой системы государства и системы права; в особой охране конституции; в особом порядке принятия и пересмотра Конституции, внесение в нее поправок. Эти юридические свойства последовательно отражены в Конституции Российской Федерации 1993 года. 1. В ней впервые в истории страны получил закрепление принципверховенства Конституции Российской Федерации. Ни в одной из прежних конституций России такого положения не содержалось. Не закреплялось верховенство и Конституции СССР. Установление в ч. 2 ст. 4 Конституции 1993 года принципа ее верховенства на всей территории России означает прежде всего утверждение в нашей стране конституционного строя, стремление к созданию правового государства. В признании верховенства Конституции заложена не свойственная прежним, советским конституциям идея подчинения государства конституции, праву. Верховенство российской Конституции означает также, что с ее принципами, нормами, заложенными в ней концепциями должна сообразовываться деятельность всех государственных, общественных структур, граждан во всех сферах жизни. Конституция выступает как бы доминантой всего общественного развития. В принципе верховенства Конституции Российской Федерации отражается и федеративный характер нашего государства. Верховенство федеральной Конституции утверждается на всей территории России, в том числе в республиках, которые тоже имеют свои конституции. На принципе верховенства Конституции Российской Федерации основано положение о соответствии конституций республик Конституции России. 2. В ст. 15 Конституции Российской Федерации закрепляется, что Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории России. Это юридическое свойство Конституции имеет иное содержание, чем принцип ее верховенства. Высшая юридическая сила Конституции означает не только то, что законы и иные нормативные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции России, но и , то, что органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации. 3. Конституция 1993 года являетсяядром правовой системы России.Принципы и положения Конституции играют направляющую роль для всей системы права и системы законодательства 4. К юридическим свойствам Конституции Российской Федерации относится ее особая охрана, в которой задействована вся система органов государственной власти, осуществляющих эту охрану в различных формах
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите найти двадцать девятую часть от числа 156223
Ответить
Алгебра
Помогите срочно нужно
Ответить
Математика
Решить систему линейных уравнений методом Гаусса 3x+4y-2z=11 3x-2y+4z=11 2x-y-z=4
Ответить
Химия
Показать механизм образования химической связи: FeCl3,NH3,O2
Ответить
Информатика
Помогите с заданием, пожалуйста!
Ответить