Найди значение выражений.413*17+97*95:5 и 512*(3159-844-2215:5)
Математика
Найди значение выражений.413*17+97*95:5 и 512*(3159-844-2215:5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8864 и 958464 сначала умножение потом деление а потом сложение во втором аналогично только сначала действия в скобках!
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