Помогите решить: 6 3/7+(х- 3 5/7) = 9
Математика
Помогите решить: 6 3/7+(х- 3 5/7) = 9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 3/7+(х- 3 5/7) = 9 6 3/7+х- 3 5/7 = 9 х+5 10/7- 3 5/7 = 9 х+2 5/7 = 9 х = 9-2 5/7 х=7 -5/7 х=6 7/7-5/7 х=6 2/7
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