Объясните значения нижеперечисленных словосочетаний: женская плодовитость, мифологический образ, домашний очаг, прикладное искусство, магическая сила, ритуальные действия, этнические сознание.

Гость: Гость:

1)у женщины много детей 2)что из себя представляет тот или иной персонаж 3)символ уюта, надежности, семьи 4)сделанное что-то своими руками (например, гжель, хохлома) 5)что волшебное, необъяснимое, сверхестественные способности. 6)набор каких-то определенных действий, которые необходимо совершить в 7)осознание своей принадлежности к корням, к культуре и т.д.