type месяц = (янв,фев,мар,апр,май,июн,июл,авг,сен,окт,ноя,дек); var k: 1..366; d: 1..31; m: месяц; ??пределить d, m – дату k-го по счету дня високосного года. Язык программирования Паскаль, помогите пожалуйста.

ТОЛЬКО В PascalABC.NET const dm:array[0..11] of integer=(31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31); type месяц =(янв,фев,мар,апр,май,июн,июл,авг,сен,окт,ноя,дек); var k:1..366; d:1..31; m:месяц; s:integer; begin Write('Введите номер дня: '); Read(k); s:=k; m:=янв; repeat s:=s-dm[Ord(m)]; if s>0 then m:=Succ(m) until s<=0; d:=s+dm[Ord(m)]; Writeln(d,' ',m) end. Пример Введите номер дня: 308 3 ноя