Срочно кусок алюминия в 500 г нагревается тигель на примусе. До какой температуры ??агреется алюминий если в примусе сгорело 50 г керосина начальная температура алюминия 20°С . КПД установки 40%

Физика

Срочно кусок алюминия в 500 г нагревается тигель на примусе. До какой температуры ??агреется алюминий если в примусе сгорело 50 г керосина начальная температура алюминия 20°С . КПД установки 40%

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