Срочно кусок алюминия в 500 г нагревается тигель на примусе. До какой температуры ??агреется алюминий если в примусе сгорело 50 г керосина начальная температура алюминия 20°С . КПД установки 40%
Физика
Срочно кусок алюминия в 500 г нагревается тигель на примусе. До какой температуры ??агреется алюминий если в примусе сгорело 50 г керосина начальная температура алюминия 20°С . КПД установки 40%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано m1=0,5 кг c1=900 Дж/кгград t1=20 C m2=0.02 кг q2=43*10^6 Дж/кг n=0.4 t2-? Q1=nQ2 Q1-нагревание алюминия Q1=m1c1(t2-t1) Q2-теплота сгорания керосина Q2=q2m2 m1c1t2-m1c1t1=nq2m2 m1c1t2=nq2m2+m1c1t1 t2=(nm2q2+m1c1t1)/m1c1 t2=nm2q2/m1c1+t1 t2=764+20=784 C
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