Пачему князя александра стали звать невским
Литература
Пачему князя александра стали звать невским
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что он воевал на реке Нева
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