Определи главную мысль текста.Запиши её.
Литература
Определи главную мысль текста.Запиши её.
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Гость:
Слоны - удивительные животные, которых нужно беречь.
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