Рассказ о подосиновике или о подберёзовике, не очень большой, где нибудь на пол ст??аницы. плиз до завтра надо!!! ^_^ ^_^ ^_^

Гость: Гость:

Подоси́новик — общее название для нескольких видовгрибов рода Лекцинум. Отличаются оранжево-красной (иногда белой) шляпкой и посинением мякоти гриба на срезе. Отподберёзовиков также отличаются обычно более толстой, «коренастой»ножкой и плотной мякотью шляпки. Поскольку все подосиновики съедобны и практически одинаковы по пищевым качествам, грибники не всегда различают их виды. Однако для грибной охоты полезно знать экологические особенности разных видов. Некоторые виды распространены в основном в зоне лиственных и смешанных лесов Евразии, другие — Северной Америки. Название «подосиновик» связывают не только с характерным местом произрастания этих грибов, но и с цветом шляпок, напоминающим осеннюю окраску осиновых листьев[1].