1)С. Маршак писал стихи, а Н. Носов писал... 2)Кто из перечисленных авторов иллюстрировал свои рассказы. 1. Сладков. 2. Чарушин. 3. Бианки. 4. Пришвин. 3)Кто из художников прославился иллюстрациями к сказкам. 1. Васнецов. 2...

Литература
1)С. Маршак писал стихи, а Н. Носов писал... 2)Кто из перечисленных авторов иллюстрировал свои рассказы. 1. Сладков. 2. Чарушин. 3. Бианки. 4. Пришвин. 3)Кто из художников прославился иллюстрациями к сказкам. 1. Васнецов. 2. Саврасов. 3. Юон. 4. Левитан.
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Гость:
1)Н.Носов писал рассказы 2)Чарушин 3)Васнецов
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