Кто был последним правителем инков? Хуаскар,Манко Капак,Атауальпа или Виракоча?

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Вообще-то последним был Тупак Амару, его нет в этом списке. Но если не считать правителей инков после захвата испанцами, то, вероятно, Атагуальпа - он правил в 1532-33, после смерти Хуаскара. В своей династии он был последним (Тупак Амару - это уже другая династия)