Подчеркнуть грамматические основы,указать виды сказуемых. 1. В дни сентября пого??а тиха и молчалива. 2.Пришвин знал тайну слова,он мог беседовать с листиком или былинкой. 3.Октябрь в некоторых славянских языках называется "...

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Подчеркнуть грамматические основы,указать виды сказуемых. 1. В дни сентября пого??а тиха и молчалива. 2.Пришвин знал тайну слова,он мог беседовать с листиком или былинкой. 3.Октябрь в некоторых славянских языках называется "листопадник". 4.Здесь хрустально чист и свеж был воздух. 5.О человеке можно судить по его почерку. 6.Звёзды этой длинной ночи стали блекнуть и исчезли совсем. 7.Я не помню утра более глубокого и свежего. 8.Ночью белая зарница над покосами видна Золотистая пшеница стала гнуться от зерна. 9.Мы решили встретиться на следующей неделе. 10.Настоящая дружба-это чистая вода

Автор: Гость