Решите уравнения: 75:(69-4z)=15

Математика
Решите уравнения: 75:(69-4z)=15
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75:(69-4z)=15 69-4z=75:15 69-4z=5 4z=69-5 4z=64 z=64:4 z=16
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