Решите уравнения: 75:(69-4z)=15
Математика
Решите уравнения: 75:(69-4z)=15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75:(69-4z)=15 69-4z=75:15 69-4z=5 4z=69-5 4z=64 z=64:4 z=16
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подчеркнуть грамматические основы,указать виды сказуемых. 1. В дни сентября пого??а тиха и молчалива. 2.Пришвин знал тайну слова,он мог беседов...
Русский язык
Какое из слов в каждой строчке проверочное ,а какое проверяемые ?Запиши сначало проверочное , а потом проаеряемое . Выдели корень и обозначь орфагр...
Математика
Автомобиль двигался 3 часа со скоростью 50 км/ч. Затем он увеличил скорость на 15 км/ч и ехал еще 3 часа. Какой путь прошел автомобиль за 6 часов? ...
Английский язык
In Great Britain most young people want to become independent from their parents as soon as possible. Could you tell me what you and your friends t...