Помогите с заданием по химии

Химия
Помогите с заданием по химии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
W(AlCl3) = m(в-ва) / m(р-ра) *100% m(р-ра) = m(в-ва) + m(H2O) = 25 г + 100 г = 125 гW(AlCl3) = 25 / 125 *100% = 20%

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