Один из углов образовавшихся при пересечении двух прямых на 70 градусов больше другого. Найдите эти углы
Математика
Один из углов образовавшихся при пересечении двух прямых на 70 градусов больше другого. Найдите эти углы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 1 угол равен х то 2 угол равен х + 70 х + х+70=180 так как углы смежные 2х = 180 -70 2х = 110 х = 55 угол 2 = 55 + 70 =125 Ответ : угол 1 = 55 угол 2 = 125
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