Объедини в группы слова, которые имеют одинаковый состав слова. -Рябина, травка, записка, карандаш, пробежка, грибной.√5*
Русский язык
Объедини в группы слова, которые имеют одинаковый состав слова. -Рябина, травка, записка, карандаш, пробежка, грибной.√5*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Травка, грибной. (корень, суффикс, окончание) 2. Рябина, карандаш. (корень) 3. Записка, пробежка. (приставка, корень, окончание)
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