Объедини в группы слова, которые имеют одинаковый состав слова. -Рябина, травка, записка, карандаш, пробежка, грибной.√5*

Русский язык
Объедини в группы слова, которые имеют одинаковый состав слова. -Рябина, травка, записка, карандаш, пробежка, грибной.√5*
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Травка, грибной. (корень, суффикс, окончание) 2. Рябина, карандаш. (корень) 3. Записка, пробежка. (приставка, корень, окончание)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько будет (45-31)+56-12:2*14365573627262=
Ответить
Русский язык
Составьте и запишите предложения. С глаголом улетают - повествовательное, с глаго??ом опадают - вопросительное, с глаголом покормите - побудительное.
Ответить
Английский язык
Напиши 10предложений о себе в будущем времени(Future Simple Tense):
Ответить
Английский язык
Упражнение 6. Составьте предложения, употребив little, а little, few, a few. Образец: I have little spare time. (clean paper, white chalk, su...
Ответить
Химия
Дана цыпочка превращений . CH4->CH3BR->X->CH2=CH2
Ответить