Слон прошёл 70 км за 2 часа.Сколько км он пройдёт за 3 часа?
Математика
Слон прошёл 70 км за 2 часа.Сколько км он пройдёт за 3 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70:2=35км (за 1 час) 35•3=105км (за 3 часа) Ответ: 105 км.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Расскажите историю (можно забавную) , которую знаете , историю жизни . Не сказку , просто историю из обычной жизни : например про героический посту...
Математика
Русский язык
Объедини в группы слова, которые имеют одинаковый состав слова. -Рябина, травка, записка, карандаш, пробежка, грибной.√5*