Около озера Весело смеяться Учитель спросил смешной и интересный где тут словосо??етание?

Русский язык
Около озера Весело смеяться Учитель спросил смешной и интересный где тут словосо??етание?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Около озера Весело смеяться Учитель спросил
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