Как изменится температура температура цинкового шарика при падении с высоты 0,4 метра? Считать что вся мех.энергия шара переходит в теплоту. Теплообменом с окружающей средой принебречь.

Физика
Как изменится температура температура цинкового шарика при падении с высоты 0,4 метра? Считать что вся мех.энергия шара переходит в теплоту. Теплообменом с окружающей средой принебречь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как вся механическая энергия шара переходит в теплоту, то справедливо равенство: mgh = c m Δt Δt = (gh)/c = 4/380 ≈ 0.01  °С
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