Как изменится температура температура цинкового шарика при падении с высоты 0,4 метра? Считать что вся мех.энергия шара переходит в теплоту. Теплообменом с окружающей средой принебречь.

Физика

Как изменится температура температура цинкового шарика при падении с высоты 0,4 метра? Считать что вся мех.энергия шара переходит в теплоту. Теплообменом с окружающей средой принебречь.

Автор: Гость