Для выращивания цейлонского чая вырубили участок прямоугольной формы.Длина равн?? 27м 68см,а ширина-2м 46см.Найди периметр этого участка.
Математика
Для выращивания цейлонского чая вырубили участок прямоугольной формы.Длина равн?? 27м 68см,а ширина-2м 46см.Найди периметр этого участка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27м68см=2768см 2м46см=246см P=(2*2768)+(2*246)=5536+492=6028см=60м28см
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