Сочинение о полезном ископаемом о нефти
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Сочинение о полезном ископаемом о нефти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нефть это полезныое ископаемое спомошью нефти у нас есть бинзин электричество и многое другое даже жевачка делается из нефти.Нефть это очень полезное ископаемое.
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