5 класс письмо другу

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5 класс письмо другу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет Петя!Как ты ? Пишет тебе Серёжа из Москвы. Сегодня мы с папой пошли в цирк. Там было весело!Только львы были страшные. Сам я провёл время не плохо.Там были такие клоуны!У меня чуть инфаркт  не хватил .Клоуны должны быть смешные,а они страшные. Один раз в меня мяч кинули.Прямо в нос. После мы пошли в кафе.Там было лучше!Мне купили мороженое. Как ты поживаешь? Напиши ,дорогой друг!Тогда пока.
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