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5 первых умножить на 18 третьих
Математика
5 первых умножить на 18 третьих
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/1 * 18/3 = 5*18/1*3 = 90/3 = 30
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