5 стихотворных предложений с разными частицами

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5 стихотворных предложений с разными частицами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Родила царица в ночь не то сына, не то дочь;      Не мышонка, не лягушку,     А неведому зверюшку.( частица не) 2)Кабы я была царица,-    Третья молвила сестрица,-     Я б для батюшки- царя     Родила богатыря." (частица б) 3) Чуду царь Салтан дивится,     А комар -то злится,  злится-     И впился комар как раз     Тетке прямо в правый глаз.(частица то в слове комар-то) 4) А орешки не простые,     Все скорлупки золотые,     Ядра-чистый изумруд;     Вот что чудом-то зовут.(частица все(это буква йо) и то в слове чудом-то); 5) Что ж ты тих, как день ненастный?(частица ж)
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