5 стихотворных предложений с разными частицами

Гость: Гость:

1) Родила царица в ночь не то сына, не то дочь; Не мышонка, не лягушку, А неведому зверюшку.( частица не) 2)Кабы я была царица,- Третья молвила сестрица,- Я б для батюшки- царя Родила богатыря." (частица б) 3) Чуду царь Салтан дивится, А комар -то злится, злится- И впился комар как раз Тетке прямо в правый глаз.(частица то в слове комар-то) 4) А орешки не простые, Все скорлупки золотые, Ядра-чистый изумруд; Вот что чудом-то зовут.(частица все(это буква йо) и то в слове чудом-то); 5) Что ж ты тих, как день ненастный?(частица ж)