{ 5х+3y=4 РЕШИТЕ СИСТЕМУ УРАВНЕНИЙ { 2х-у=-5

Алгебра
{ 5х+3y=4 РЕШИТЕ СИСТЕМУ УРАВНЕНИЙ { 2х-у=-5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
{5x+3y=4 {y=5+2x вместо y в первом уравнении подставляем второе!!!! 5x+3(5+2х)=4 5х+15+6х=4 11х+15=4 11х=4-15 11х=-11 х=-1 теперь значение x подставляем во второе уравнение вместо х!!!!! у=5+2*(-1) у=5-2=3 на здоровье!
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