{ 5х+3y=4 РЕШИТЕ СИСТЕМУ УРАВНЕНИЙ { 2х-у=-5

Гость: Гость:

{5x+3y=4 {y=5+2x вместо y в первом уравнении подставляем второе!!!! 5x+3(5+2х)=4 5х+15+6х=4 11х+15=4 11х=4-15 11х=-11 х=-1 теперь значение x подставляем во второе уравнение вместо х!!!!! у=5+2*(-1) у=5-2=3 на здоровье!