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5х-6х=-3х ещё одно уравнение х+2-4(х-2)=5(3-х)+3
Алгебра
5х-6х=-3х ещё одно уравнение х+2-4(х-2)=5(3-х)+3
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