5x+52-31=30 во 2 степени-19 СРОЧНО ПЛИЗ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО С ПРОВЕРКОЙ

Математика
5x+52-31=30 во 2 степени-19 СРОЧНО ПЛИЗ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО С ПРОВЕРКОЙ
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