5x+52-31=30 во 2 степени-19 СРОЧНО ПЛИЗ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО С ПРОВЕРКОЙ
Математика
5x+52-31=30 во 2 степени-19 СРОЧНО ПЛИЗ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО С ПРОВЕРКОЙ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение в приложении.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите задачи методом обратного хода, затем уравнением. а)Сколько пассажиров было в поезде, если на станции вышла половина из них, вошло 15 челов...
Математика
Записать в виде десятичных дробей следующие обыкновенные дроби:173/10;173/100;173/1000;173/10000;173/100000
Английский язык
Математика