Сумма 2 углов в параллелограмме равна 160 градусов найдите ее другие две стороны ср??чно! помогите пожалуйста

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Противоположные углы в параллелограмме одинаковые, значит, 160/2= 80 градусов каждый острый угол тогда тупой 180-80=100 градусов каждый тупой угол в параллелограмме (если внизу стоит буква А-это вершина острого угла, вверху В-тупой угол, С- острый угол и Д-тупой угол, то угол А+угол В=180 как односторонние углы при параллельных и секущей,поэтому из 180-80=100) ответ 100 и 100