Каков главный конфликт романа "Дубровский" кратко

Гость: Гость:

Андрей Дубровский и Кирила Троекуров посорились из-за "холопа" Троекурова. После его слов Дубровский незаметно скрылся перед обедом. Когда Кирила Троекуров узнал это, он сделал всё чтобы Дубровский пришёл к нему. Но нечего не помогало, и тогда между ними разгорелась "война". Вроде както так. Точно это не может быть верным, потому что я писал по памяти.