Каков главный конфликт романа "Дубровский" кратко
Литература
Каков главный конфликт романа "Дубровский" кратко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Андрей Дубровский и Кирила Троекуров посорились из-за "холопа" Троекурова. После его слов Дубровский незаметно скрылся перед обедом. Когда Кирила Троекуров узнал это, он сделал всё чтобы Дубровский пришёл к нему. Но нечего не помогало, и тогда между ними разгорелась "война". Вроде както так. Точно это не может быть верным, потому что я писал по памяти.
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