В каком направлении надо двигаться чтобы совершить кругосветное путешествие
География
В каком направлении надо двигаться чтобы совершить кругосветное путешествие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По экватору с востока на запад или наоборот
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