Как переводится это предложение : " There'll be four of us- two children."?
Английский язык
Как переводится это предложение : " There'll be four of us- two children."?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нас будет четверо, два ребенка.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В коробке 100 жетонов, отличающихся лишь цветом: 20 красных, 20 жёлтых, 20 зелёных, 20 синих, остальные — чёрные и белые. Какое наименьшее количест...
Қазақ тiлi
Помогите перевести на русский язык) Жақсылық Үшкемпіров - еркін күрестен Қазақстан чемпионы, грек-рим күресінен КСРО-ның екі дүркін чемпионы, әле...
Английский язык
V. Make up special questions beginning with the words in brackets. Model: I have three English classes a day. (How many?) How many English cla...
Литература