Представьте дробь 13/90 в виде суммы трех дробей числитель, каждой из которых равен 1.(решение)
Математика
Представьте дробь 13/90 в виде суммы трех дробей числитель, каждой из которых равен 1.(решение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орфографическая ошибка - перед "числитель" запятая, а после него нету. 13/90= 1/45 + 1/15 + 1/18
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