Дополни диалог. Как ты думаешь, нужно ли... Мне кажется, что.... Ты согласен? Нет. О??ъясни, почему ты не согласен.

Гость: Гость:

-Как ты думаешь, нужно ли нам покупать новые свитера? - Мне кажется, что нет, старые ещё в хорошем состоянии. Ты согласен? -Нет. - Объясни, почему? -Потому что вчера я зацепился за ветку и порвал рукав, теперь мой свитер в неблагоприятном состоянии.