Даны числа 3, 7, 1, 6, 2, 4, 8, 5. Разрешается поменять два любых числа в этом списке. Напр??мер, если поменять местами числа 6 и 8, то получится список 3, 7, 1, 8, 2, 4, 6, 5. Упорядочите этот список по возрастанию, то есть ...

Информатика
Даны числа 3, 7, 1, 6, 2, 4, 8, 5. Разрешается поменять два любых числа в этом списке. Напр??мер, если поменять местами числа 6 и 8, то получится список 3, 7, 1, 8, 2, 4, 6, 5. Упорядочите этот список по возрастанию, то есть получите из него список 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 используя минимальное число обменов.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cls input n dim a(n) for i=1 to n   input a(i) next i for i=1 to n   for j=1 to n     if a(i)<a(j) then swap a(i),a(j)   next j next i for i=1 to n   print a(i); next i
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