Даны числа 3, 7, 1, 6, 2, 4, 8, 5. Разрешается поменять два любых числа в этом списке. Напр??мер, если поменять местами числа 6 и 8, то получится список 3, 7, 1, 8, 2, 4, 6, 5. Упорядочите этот список по возрастанию, то есть ...
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Даны числа 3, 7, 1, 6, 2, 4, 8, 5. Разрешается поменять два любых числа в этом списке. Напр??мер, если поменять местами числа 6 и 8, то получится список 3, 7, 1, 8, 2, 4, 6, 5. Упорядочите этот список по возрастанию, то есть получите из него список 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 используя минимальное число обменов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cls input n dim a(n) for i=1 to n input a(i) next i for i=1 to n for j=1 to n if a(i)<a(j) then swap a(i),a(j) next j next i for i=1 to n print a(i); next i
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