Напишите пожалуйста очень срочно КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ ПРО БУРИ по ОБЖ 7 класс

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Буря (шторм) — собирательное понятие, обозначающее очень сильный ветер (а также сильное волнение на море), возникающий по различным причинам и в разных областях Земли. Бури бывают снежные, песчаные и водные. Скорость ветра при буре гораздо меньше, чем при урагане, однако буря чаще всего сопровождается переносом песка, пыли или снега, что приводит к ущербу сельскому хозяйству, путям сообщения и другим. Буря может наблюдаться:1) при прохождении тропического или внетропического циклона; 2) при прохождении смерча (тромба, торнадо); 3) при шквале — кратковременном усилении ветра, связанном с местной или фронтальной грозой. К бурям по шкале Бофорта относятся ветры скоростью более 20 м/с (9 баллов), а к ураганам — ветры со скоростью более 32,6 м/с (12 баллов).