Зделать 5предложений на тему витамины на казахском с переводом
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Зделать 5предложений на тему витамины на казахском с переводом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дәрумендер амдамға қажетті органикалық зат . Дәрмуендер әр адмның денесінде болады , бірақ мөлшері әртүрлі . Егерде мөлшері аз болса адам ауруға шалдығады . Дәремендердің түрлері өте көп , әр қайсысының жеке қызметы бар
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