Зделать 5предложений на тему витамины на казахском с переводом

Қазақ тiлi
Зделать 5предложений на тему витамины на казахском с переводом
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дәрумендер амдамға қажетті органикалық зат . Дәрмуендер әр адмның денесінде болады , бірақ мөлшері әртүрлі . Егерде мөлшері аз болса адам ауруға шалдығады . Дәремендердің түрлері өте көп , әр қайсысының жеке қызметы бар
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Полужидкое студенистое содержимое клетки простейшего называется
Ответить
Литература
Каков главный конфликт романа "Дубровский" кратко
Ответить
Информатика
Даны числа 3, 7, 1, 6, 2, 4, 8, 5. Разрешается поменять два любых числа в этом списке. Напр??мер, если поменять местами числа 6 и 8, то получится...
Ответить
Литература
Сочинение Как сложилась судьба Дубровского после того как он скрылся ?
Ответить
Математика
Представьте дробь 13/90 в виде суммы трех дробей числитель, каждой из которых равен 1.(решение)
Ответить