(5x+7) (x-2) lt;21x^2-11x-13
Математика
(5x+7) (x-2) lt;21x^2-11x-13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х² -10х+7х-14 < 21x²- 11x-13 5x² -3x -14 -21x²+11x +13< 0 -16x² +8x -1 <0 −16x2 +8x−1=0 D =8²−4(-16)(-1)=0 x =1/ 4 Наносим найденные точки на числовую ось и вычисляем знаки на каждом интервале: Ответ: x ∈ (−∞;1/4) ∪ (1/4;+∞) или x < 14 ; x > 14
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