Помогиите .найти дифференцирование. заранее спасибо. первые три примера

Алгебра
Помогиите .найти дифференцирование. заранее спасибо. первые три примера
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мда. первый легкий. а вот второй и третий. .. на третий меня не хватило.
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