Выпишите глаголы на тся и ться .объясните их написание и обозначьте изучаемую орф??грамму 1)Предположим ученик на пятерки учит..ся.Очень любит он учит..сят от книг (не)мучит...ся.Превосходный человек из него получит..ся . 2)Пре...

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Выпишите глаголы на тся и ться .объясните их написание и обозначьте изучаемую орф??грамму 1)Предположим ученик на пятерки учит..ся.Очень любит он учит..сят от книг (не)мучит...ся.Превосходный человек из него получит..ся . 2)Предположим ,ученик спит весь день и ленит..ся .Он учит..ся (не)желает ,на авось надеет..ся .Все ровно он от ученья никуда (не)денит..ся.

Автор: Гость