В чём проявилось усиление дворянства во время дворцового переворота?

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Дворянство с каждым новым правителем эпохи дворцовых переворотов получало все новые и новые привилегии: например, Анна Иоанновна отменила указ Петра 1 о единонаследии, запрещавший дробить имения (они стали полной собственностью дворян); сократила для дворян срок службы в армии - до 25 лет, тогда как при Петре, служба была пожизненной. Новые привилегии были пожалованы дворянству Елизаветой Петровной и Екатериной.