В чём проявилось усиление дворянства во время дворцового переворота?

История
В чём проявилось усиление дворянства во время дворцового переворота?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дворянство с каждым новым правителем эпохи дворцовых переворотов получало все новые и новые привилегии: например, Анна Иоанновна отменила указ Петра 1 о единонаследии, запрещавший дробить имения (они стали полной собственностью дворян); сократила для дворян срок службы в армии - до 25 лет, тогда как при Петре, служба была пожизненной.  Новые привилегии были пожалованы дворянству Елизаветой Петровной и Екатериной.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите задачу 287. Без условия
Ответить
Математика
Как записать краткое условие помогите пожалуйста
Ответить
Математика
891 б 892 б 893 б пожалуста помагите срочно
Ответить
Қазақ тiлi
Жайлауда оте тамаша демаласын
Ответить
Обществознание
Объясните смысл пословицы " Плоха та прица,которой родное гнездо не мило"
Ответить