6,93: (0,028+0,36•4,2)-3,5
Математика
6,93: (0,028+0,36•4,2)-3,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6,93: (0,028+0,36•4,2)-3,5=1 1) 0,36•4,2=1,512 2)0,028+1,512=1,54 3)6,93:1,54=4,5 4)4,5-3,5=1
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