6. Бригада рабочих выполнила недельный заказ по изготовлению деталей за 4 дня. В пе??вый день было выполнено 9/40 всего заказа, во второй 26 % всего заказа, а количества деталей, изготовленных в третий и четвертый дни, относил...

Гость: Гость:

1) 26 2/3 % = 80/3 % = 80/(3•100)% = 8/30 - часть деталей, изготовленная во второй день. 2) 9/40 + 8/30 = 27/120 + 32/120 = 59/120 - часть деталей, изготовленная за первый и второй дни. 3) 1 - 59/120 = 120/120 - 59/120 = 61/120 - часть деталей, изготовленная за третий и четвертый дни. 4) 3,6 + 5/2 = 36/10 + 25/10 = 61/10 - составляют в отношении вместе доля третьего и четвертого дня. 5) 61/120 : 61/10 = 10/120 = 1/12 6) 3,6 • 1/12 = 36/10 • 1/12 = 3/10 - часть деталей, изготовленная в третий день 7) 5/2 • 1/12 = 5/24 - часть деталей, изготовленная в четвертый день. 8) 8/30 - 5/24 = 32/120 - 25/120 = 7/120 - на столько частей от всего заказа было изготовлено второй день больше, чем в четвертый день. 9) 7/120 части составляют 49 деталей. Пропорция: 7/120 - 49 1 - х х = 1•49/(7/120) = 120•49/7 = 120•7 = 840 деталей бригада изготовила за 4 дня. Ответ: 840 деталей.