6)Дон Кихот утверждавший идеалы добра и справедливости не боявшийся при этом быть смешным стал одним из любимейших героев мировой литературы. где нужна запятая?
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6)Дон Кихот утверждавший идеалы добра и справедливости не боявшийся при этом быть смешным стал одним из любимейших героев мировой литературы. где нужна запятая?
Ответ(ы):
Гость:
Дон Кихот, утверждавший идеалы добра и справедливости, не боявшийся при этом быть смешным, стал одним из любимейших героев мировой литературы.
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