67,59/32 как решить пж помогите

Математика
67,59/32 как решить пж помогите
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Гость:
Давай помогу. Только дай картинку или напиши эти номера.
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