В первый день туристы были в пути 10 ч , а во второй 7 ч, За второй день пути туристы п??еодолели расстоянние на 12 км меньше, чем за первый. Сколько километров туристы прошли за эти два дня, если за икаждый час они преодолев...
Математика
В первый день туристы были в пути 10 ч , а во второй 7 ч, За второй день пути туристы п??еодолели расстоянние на 12 км меньше, чем за первый. Сколько километров туристы прошли за эти два дня, если за икаждый час они преодолевали одинаковое расстоянние?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10-7=3(ч) шли 12 км 2) 12:3=4(км/ч) скорость 3) 10*4=40 (км) 1 день 4) 7*4=28(км) 2 день
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