В первый день туристы были в пути 10 ч , а во второй 7 ч, За второй день пути туристы п??еодолели расстоянние на 12 км меньше, чем за первый. Сколько километров туристы прошли за эти два дня, если за икаждый час они преодолев...

Математика

В первый день туристы были в пути 10 ч , а во второй 7 ч, За второй день пути туристы п??еодолели расстоянние на 12 км меньше, чем за первый. Сколько километров туристы прошли за эти два дня, если за икаждый час они преодолевали одинаковое расстоянние?

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