В первый день туристы были в пути 10 ч , а во второй 7 ч, За второй день пути туристы п??еодолели расстоянние на 12 км меньше, чем за первый. Сколько километров туристы прошли за эти два дня, если за икаждый час они преодолев...

Математика
В первый день туристы были в пути 10 ч , а во второй 7 ч, За второй день пути туристы п??еодолели расстоянние на 12 км меньше, чем за первый. Сколько километров туристы прошли за эти два дня, если за икаждый час они преодолевали одинаковое расстоянние?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10-7=3(ч) шли 12 км 2) 12:3=4(км/ч) скорость 3) 10*4=40 (км) 1 день 4) 7*4=28(км) 2 день
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