Опишите пожалуйста картину очень срочно!!!!!!!!(не менее 10 предложений!!!!!)

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Опишите пожалуйста картину очень срочно!!!!!!!!(не менее 10 предложений!!!!!)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Армия переходящая препяжствие. В. Основном конница. У всех оружия ( копья). Одеты в доспехи золотистого цвета. Также плащ . По внешниму виду это персы. Во главе Дарий 3.
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