Кросворд з ключовим словом Жук

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Кросворд з ключовим словом Жук
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Вид многолетних травянистых растений рода Паслён. Известен также под названием бадриджан, а в южных районах России и Украины баклажаны называют синенькими. ( БаклаЖан) 2. Естественная смесь газов, образующая земную атмосферу.(ВоздУх) 3. Исчезновение солнца под горизонтом. ( ЗаКат) Выделенные буква составляют слово жук
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