Если новорождённому пуповину перевязывать очень медленно, то первый вдох может н?? произойти.Почему?
Биология
Если новорождённому пуповину перевязывать очень медленно, то первый вдох может н?? произойти.Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во время родов плацента и пуповина начинают сокращаться, перекачивая кровь младенцу. Как только достаточное количество крови переходит, то пульсирование в пуповине уменьшается и кровоток останавливается.
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