Если новорождённому пуповину перевязывать очень медленно, то первый вдох может н?? произойти.Почему?

Биология
Если новорождённому пуповину перевязывать очень медленно, то первый вдох может н?? произойти.Почему?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во время родов плацента и пуповина начинают сокращаться, перекачивая кровь младенцу. Как только достаточное количество крови переходит, то пульсирование в пуповине уменьшается и кровоток останавливается. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите плиз... :3 5 балов сразу!
Ответить
Қазақ тiлi
Мен жауапкершиликти баламын,оиткени......
Ответить
Русский язык
Из данных слов составь предложения. Конюхи, лошадьми, за,заботливо, ухаживают. У??ром, рано,начинают,обход, они. Смахивают,тщательно, пылинки...
Ответить
Английский язык
Пожалуйста переведите с транскрипцией очень надо заранее спасибо
Ответить
Английский язык
Ответте пожалуйста. в каком времени в английском языке добавляется окончание s??
Ответить