Ответте пожалуйста. в каком времени в английском языке добавляется окончание s??

Английский язык
Ответте пожалуйста. в каком времени в английском языке добавляется окончание s??
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Гость:
Present Simple добавляются окончания es,s
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